بيانات: ثلاثة أرباع التجارب الصاروخية لكوريا الشمالية منذ عام 1984 ناجحة

أظهرت بيانات اليوم الخميس أن أكثر من ثلاثة أرباع التجارب الصاروخية التي أجرتها كوريا الشمالية منذ عام 1984 اعتُبرت ناجحة، في إشارة واضحة إلى إحراز تقدم في سعي بيونج يانج الدؤوب للحصول على أنظمة أسلحة متقدمة.

وأصدر مركز جيمس مارتن لدراسات منع الانتشار النووي ومقره الولايات المتحدة بيانات عن تجارب كوريا الشمالية لصواريخ قادرة على إيصال حمولة لا تقل عن 500 كيلوجرام لمسافة 300 كيلومتر على الأقل، وفقا لما نقلته وكالة يونهاب للأنباء.

ومن بين 204 صواريخ اختبرتها كوريا الشمالية منذ عام 1984، تم تصنيف 156 تجربة على أنها ناجحة، و32 على أنها فاشلة، والباقي على أنها "غير معروفة"، وفقا لبيانات المعهد المنشورة على الموقع الإلكتروني لمبادرة التهديد النووي.

ويُترجم هذا الرقم إلى معدل نجاح بلغ 76% خلال هذه الفترة.

وزادت بيونج يانج مؤخرا من حدة التوترات الإقليمية بمجموعة من التجارب الصاروخية، بما في ذلك تلك التي شملت صاروخا باليستيا متوسط المدى وصاروخ كروز بعيد المدى في وقت سابق من هذا الشهر، بحسب يونهاب.