مندوب فلسطين بالجامعة العربية يطالب «قمة الجزائر» بتشكيل جبهة دولية لدعم الشعب الفلسطيني

طالب مندوب دولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية السفير دياب اللوح، القمة العربية المرتقبة بالجزائر، بضرورة تشكيل جبهة دولية واسعة لدعم الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين وتمكينه من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967، مؤكدا أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيشارك في أعمال الدورة 31 على مستوى القادة.



كما لفت اللوح، في تصريح له على هامش أعمال اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين التحضيرية التي انطلقت بالعاصمة الجزائرية؛ استعدادا لعقد مجلس الجامعة على مستوى القادة في الأول من نوفمبر المقبل، إلى الاستجابة إلى طلب دولة فلسطين بعقد مؤتمر خاص حول القدس واعتماد الاستراتيجية العالمية العربية للتحرك الدولي الخاص بالقدس بالإضافة إلى ضرورة دعم وتوجه فلسطين بالحصول على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة.



وقال مندوب دولة فلسطين إن القضية الفلسطينية كانت ولا زالت تحظى بالاهتمام الأول بالنسبة للأمة العربية حيث تكتسب هذه المرة أهمية خاصة نظرا لما يواجهه الشعب الفلسطيني من تغول إسرائيلي بحق شعب أعزل يرزح تحت الاحتلال وتمادي في الممارسات الإسرائيلية العنصرية خاصة فيما يتعلق بتهويد القدس ومحاولة تقسيم المسجد الأقصى زمانيا ومكانيا، بالإضافة إلى الإقتحامات المتواصلة للمدن الفلسطينية خاصة ما يجري في نابلس وجنين والخليل من حصار وانتهاكات واعتقالات وقتل ممنهج بحق أبناء شعبنا.



وأكد اللوح أن هذه القمة لها وضع وأهمية خاصة بأنها تعقد بالجزائر التي أعلن منها عام 1988 الإعلان عن قيام دولة فلسطين وسوف نعمل مع الأشقاء بالجزائر والاشقاء العرب وخاصة مصر على إنجاحها للتعاطي مع كل القضايا والملفات العربية خاصة مستجدات القضية الفلسطينية.