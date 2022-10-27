تقرير روبرت كوخ: أعداد إصابات كورونا في ألمانيا تُظهر اتجاها تنازليا

أعلن معهد روبرت كوخ الألماني لأبحاث الفيروسات، أن أعداد كورونا تظهر في الوقت الراهن اتجاها تنازليا لكنه دعا إلى ترقب التطور اللاحق.

وقال المعهد في تقريره الأسبوعي الصادر مساء اليوم الخميس: "هناك حالة تراخٍ معينة تظهر في أعداد الإصابات بكوفيد-19" ،مشيرا إلى أن الجزء الأكبر من هذا التطور مرتبط بالأسبوع الماضي ويتضمن العديد من المؤشرات إلى جانب مؤشر المعدل الأسبوعي.

وكتب المعهد أنه يجب التمهل لمعرفة ما إذا كان هذا التراجع مؤقتا ومرتبطا بعطلات الخريف في العديد من الولايات أم أنه سيتواصل.

يذكر أن العطلات المدرسية تؤثر سواء على سلوك المخالطات أو سلوك الاختبارات.

وأضاف المعهد أن "ضغط العدوى حاليا في الخريف مرتفع في كل الشرائح العمرية في السكان"، وتوقع زيادة حالات الإصابة الحادة بأمراض الجهاز التنفسي بوجه عام خلال الأسابيع المقبلة، وتابع أن معدلات الحالات الإيجابية وأعداد الإصابات بالإنفلونزا والفيروس المخلوي التنفسي على وجه الخصوص أظهرت اتجاها متزايدا.

وأشار المعهد إلى وجود زيادة حاليا في نسبة السلالات الجديدة لطفرة أوميكرون الفرعية (بي ايه.5) السائدة في ألمانيا منذ شهور، بين العينات الإيجابية.

كانت منظمة الصحة العالمية أعدت مؤخرا تصنيفا جديدا تحت اسم "السلالات الفرعية لأوميكرون تحت المراقبة".

وقال المعهد إن المنظمة ستتابع في إطار هذا التصنيف بشكل مكثف انتشار هذه السلالات والعواقب المترتبة على قابليتها للانتقال وعبء المرض، ويعد من بين هذه السلالات الفرعية مسببات أمراض مثل بي إف.7 وبي كيو.1 وبي كيو.1.1.