الجيش الإيراني يصدر بيانا بشأن هجوم شيراز: جاهزون لتوجيه ضربة مدمرة للأعداء

أكد الجيش الإيراني، اليوم الخميس، أن «قواته تحت قيادة القائد الأعلى للقوات المسلحة، جاهزة لتوجيه ضربة مدمرة للأعداء في أي مكان، انتقاما لدماء شهداء الحادث الإرهابي في مدينة شيراز جنوب البلاد».

وبحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك»، قال الجيش الإيراني، في بيان له، إن «العدو سعى عبر تخطيطه لأعمال الشغب لخلق حالة من انعدام الأمن والفوضى بالبلاد»، مضيفا أن «العمل الإرهابي في شيراز هو جزء من هذا المخطط».

وتابع: «الصمت العنيف والمفاجئ للمدافعين عن حقوق الإنسان والمرتزقة الأجانب الذين يدعون الدفاع عن الشعب، هو مثال واضح على النفاق، من خلال تصميم أعمال الشغب الأخيرة، سعى العدو إلى خلق حالة من انعدام الأمن والفوضى في البلاد».

وكان تنظيم «داعش» الإرهابي، قد أعلن مسؤوليته عن الهجوم على مزار «شاه جراغ» الديني في مدينة شيراز الإيرانية.

بدوره، أكد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، أن الحادث الإرهابي الذي استهدف مزارا دينيا في مدينة شيراز جنوبي البلاد، لن يمر دون رد.

وقال رئيسي في بيان صادر عنه للتعبير عن تعازيه لأهالي ضحايا الهجوم الإرهابي على مزار «شاه جراغ»، إن: «العمل الإرهابي لن يمر دون رد، وإن قوى الأمن الداخلي ستوجه ضربة قاسية للإرهابيين».

وأعلن وزير الداخلية الإيراني، أحمد وحيدي، أمس الأربعاء، مقتل 13 شخصاً خلال هجوم مسلح استهدف مزار «شاه جراغ» الديني، في مدينة شيراز الإيرانية جنوبي البلاد.

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام إيرانية، أن السلطات الإيرانية تمكنت من اعتقال منفذ الهجوم على المزار الديني، موضحة أن المنفذ لا يحمل الجنسية الإيرانية.