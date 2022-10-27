بوتين: السيطرة على العالم هي ما يراهن الغرب عليه في لعبته الخطرة والدامية

شارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، في لقاء نادي «فالداي» في موسكو، حيث ألقى كلمة في المنتدى، وأجاب على أسئلة المشاركين.



وبحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك»، مساء الخميس، قال بوتين، إن «الغرب في السنوات والأشهر الأخيرة اتخذ عدة خطوات للتصعيد»، منوهًا إلى أن «السيطرة على العالم هي ما يراهن الغرب عليه في لعبته الخطرة والدامية، التي تتنكر لسيادة ومصالح الدول والشعوب الأخرى، حتى ولو لم يصرحوا بذلك».



وأشار إلى أنه «اقترح على الغربيين مرارًا بناء نظام أمن مشترك، وبناء الثقة، مضيفًا: «لكنهم رفضوا ذلك، ولن ينجوا من ذلك، فمن زرع ريحا يجني عاصفة».



ولفت إلى وجود طريقين أمام الإنسانية، الأول تراكم المشكلات والثاني البحث عن الحلول، معقبًا: «هناك طريقان أمام الإنسانية فإما أن نراكم المشاكل الذي سيسحقنا بالنهاية، أو البحث عن حلول قد لا تكون مثالية ولكنها مجدية وكفيلة بجعل عالمنا أكثر استقرارا وأمنا».



وذكر أن العالم لم ينكر وجود ثقافة وفنون خصومه حتى في ذروة الحرب الباردة، مضيفًا: «النازيون أحرقوا الكتب، وفي الغرب وصل بهم الانحطاط الآن إلى حظر مؤلفات دوستويفسكي وتشايكوفسكي».



وتابع: «التاريخ سوف يضع كل شيء في مكانه، ولن يلغي دوستويفسكي أو بوشكين أوتشايكوفسكي، ولكن أولئك الذين يحاولون إلغاءهم».