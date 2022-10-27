تأجيل جلسة التصويت على الحكومة العراقية الجديدة إلى الساعة 6 من مساء اليوم

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت الدائرة الإعلامية بالبرلمان العراقي تأجيل عقد جلسة التصويت على الحكومة الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني إلى الساعة السادسة من مساء اليوم الخميس.

وكان مقررا عقد جلسة التصويت على الكابينة الوزارية الساعة الثانية من ظهر اليوم.

وذكرت مصادر في البرلمان العراقي أن سبب التأجيل جاء "بطلب من الكتل السياسية لفسح مجال إلى المناقشات قبيل انعقاد الجلسة".

وأوضحت المصادر أن رئيس الحكومة المكلف يجري مفاوضات حاليا مع قيادات الكتل البرلمانية للتوصل إلى تفاهمات من أجل تقديم كابينة وزارية كاملة غير منقوصة.

وصرح النائب غريب عسكر مقرر البرلمان العراقي بأنه "لا توجد أي قائمة نهائية لمرشحي الحقائب الوزارية والمفاوضات جارية مع الكتل والأحزاب".

وتضم الحكومةَ العراقيَّة الجديدة 23 حقيبة وزارية.