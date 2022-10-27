لماذا تناوب عدة رؤساء وزراء على حكم بريطانيا خلال مدة قصيرة ؟

ويوضح قائلاً: "بات من المستحيل الآن على زعيم حزب أن يقود حزبه بعد هزيمة انتخابية إلى حد كبير"، مضيفاً أن زعيم حزب العمال السابق جيريمي كوربين كان الاستثناء الملحوظ للقاعدة في عام 2017.
ريشي سوناك، البالغ من العمر 42 عاماً، هو أصغر رئيس وزراء منذ أكثر من 200 عام.
لقد ارتقى في صفوف حزب المحافظين في غضون سبع سنوات فقط منذ انتخابه لأول مرة نائباً في عام 2015.
يقول البروفيسور بيل: "يمكن للنواب أن يدخلوا البرلمان ويصنعوا لأنفسهم إسماً بشكل سريع".
"لقد أدى ذلك إلى زعزعة الاستقرار في السياسة البرلمانية. كان الأمر في السابق يتم بشكل هرمي تماماً، إلا أن النواب عموماًيبنفذ صبرهم في صعود سلم الترقي، ولكن أيضاً، إذا اعتقدوا أن الأمور لا تعمل، فسيكررون خطاباتهم على تويتر والقنوات الإخبارية المتداولة ليقولوا إن شيئاً ما بحاجة إلى التغيير، بما في ذلك القائد".
يعتقد البروفيسور بيل أن ظهور وسائل الإعلام الرقمية بما في ذلك مواقع التواصل الاجتماعي، قد أحدث فرقاً كبيراً في طريقة نظر الناخبين إلى السياسيين.
ويقول: "في الماضي، لم يكن السياسيون مجهولي الهوية بل معروفين ولكن ليس كمشاهير هذه الأيام، وهذا يغذي نظرة الناخبين إلى السياسة".
البروفيسور بوغدانور لا يوافقه الرأي، ويجادل بأن حكومات ديفيد لويد جورج وونستون تشرشل، خلال الحربين العالميتين، وويليام غلادستون في القرن التاسع عشر، ومؤخراً مارغريت تاتشر يمكن وصفها بأنها كانت "رئاسية".
ويوضح: "لطالما كانت الحكومات رئاسية". "سلطة رئيس الوزراء تتغير حسب موقعها الانتخابي".
يعتقد البروفيسور بوغدانور أن ريشي سوناك قد يجلب فترة استقرار أكبر.
"لا يمكنني رؤية الإطاحة به في العامين المقبلين. ستكون هناك مصاعب اقتصادية، لكن أمام المحافظين عامين حتى الانتخابات العامة المقبلة".
لكن باتريك دونليفي، الأستاذ الفخري في العلوم السياسية والسياسة العامة في كلية لندن للاقتصاد، يعتقد أن الانتخابات ستجرى قبل موعدها.
ويقول: "لا أعتقد أن العامين هما جدول زمني موثوق به الآن"، مجادلاً بأن النقاط الحساسة لدى سوناك، تشمل انتخابات المجالس المحلية في العام المقبل ثم الذكرى السنوية لتوليه المنصب، معتمداً بذلك على تقييمات استطلاعات الرأي الخاصة به.
يرى البروفيسور دونليفي أن هذه المشكلة موجودة في أنظمة أخرى شبيهةبويستمنستر.
أستراليا، ذات النظام البرلماني أيضاً، كانت لديها تسعة رؤساء وزراء في غضون 12 عاماً، ويرجع ذلك جزئياً إلى ما يسمى بانتخابات شغور المنصب.
وقد أدى ذلك إلى إطلاق لقب "عاصمة انقلابات العالم الديمقراطي" على استراليا.
نواجه مثل هذا الوضع عندما يشعر أعضاء الحزب البرلماني أن زعيمهم يأخذهم في الاتجاه الخاطئ، أو لا يفي بالوعود التي قطعها على نفسه تجاه ناخبيه، ولا يتمتع بتأييد العدد الكافي من النواب في موقفه.
ويقول دونليفي: "لقد انتقل حزب المحافظين إلى عمليات انتخابات شغور القيادة تماماً. لقد كانوا يهددون كاميرون في عام 2016 ، وتم استخدامها ضد تيريزا ماي ( نجت من أول عملية ثم اضطرت إلى الاستسلام)، كما تم استخدامها ضد بوريس جونسون ومن ثم ضد ليز تراس".
"سيتكرر ذلك هنا في المملكة المتحدة بكل تأكيد".