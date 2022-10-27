لماذا تناوب عدة رؤساء وزراء على حكم بريطانيا خلال مدة قصيرة ؟

ما سبب هذا التغيير السريع في 10 دوانينغ ستريت؟ وهل يمكن أن يكون هذا الاتجاه هو الوضع الطبيعي الجديد للسياسة في بريطانيا؟

طلبنا من لجنة من الخبراء تفسير سبب الصعوبة المتزايدة لرؤساء الوزراء في البقاء في السلطة.

تعتقد جيل روتر، من معهد الأبحاث التابع لمعهد الحكومة، أن التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في عام 2016 (بريكست) كان العامل الأول في زعزعة الاستقرار في السياسة البريطانية على مدى السنوات الست الماضية.

وتقول: "يمكننا أن نعزو كل حالات عدم الاستقرار تقريباً إلى تداعيات استفتاء البريكست وما فعله حزب المحافظين".

"كان ديفيد كاميرون رئيساً للوزراء منذ فترة طويلة. لو لم يجرِ الاستفتاء، لظل في الحكم حتى عام 2018 وكان سيسلم إما إلى جورج أوزبورن أو بوريس جونسون".

وتضيف: "خرج عن المسار عبر الدعوة إلى الاستفتاء. لقد أرتكب خطأ تكتيكياً قاتلا في عدم بذل قصارى جهده لتحقيق النصر واعتقد أن النصر شيء مضمون بلا شك".

مهدت استقالة كاميرون الذي أمضى ست سنوات في المنصب، الطريق أمام تيريزا ماي، التي أمضت ثلاث سنوات و 11 يوماً في المنصب، في حين أمضى خلفها بوريس جونسون، ثلاث سنوات و 44 يوماً في إدارة الدفة".

تضيف روتر: "من الواضح أن تيريزا ماي قد جلبت المتاعب من خلال مزيج مزدوج: الانتخابات الكارثية في عام 2017 وحقيقة أنها والحزب لم يتفقا على صيغة ما يعنيه خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".

وتقول إن حزب المحافظين "اعتقد أن بوريس جونسون يمكن أن يكسر جمود خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكن إحدى الطرق التي عمل بها ذلك كانت من خلال عدم إيلاء الكثير من الاهتمام للمعايير والقواعد".

"لقد كان فشله في القيام بذلك هو الذي أسقطه. وهذا الأمر جعل وزراءه ينفضون من حوله. ويبحثون عن شخص آخر وهم في حالة يأس".

كانت رئاسة ليز تراس للوزارء الأقصر على الإطلاق، فقد تنحت في غضون حوالي سبعة أسابيع فقط، النتيجة المباشرة لتداعيات استفتاء الخروج من الاتحاد الاوروبي وفقاً لروتر.

تشرح قائلة: "لقد تغيرت العضوية إلى حد ما". "كانوا يتهيأون لإعلان تجاهلهم للقواعد المالية الصارمة، لكن عندما انطلقوا في هذا السبيل بسرعة كبيرة متجاهلين الحكمة التقليدية، سقطوا حفرة عميقة".

ويوافق فيرنون بوغدانور ، أستاذ الحكومة في كينغز كوليدج بلندن على هذا الرأي ويقول: "أدى الاستفتاء إلى زعزعة استقرار السياسة البريطانية... كانت الصعوبة تتمثل في العثور على العلاقة الصحيحة مع أوروبا".

هل كل شيء حقاً متعلق ببريكست؟

يعتقد تيم بيل، أستاذ العلوم السياسية في جامعة كوين ماري، بأن الامر قد يكون شيئاً أعمق من ذلك بكثير.

ويشير إلى ما يسميه "رئاسية" النظام البرلماني في المملكة المتحدة عبر التركيز على قادة الأحزاب، كأحد الأسباب التي تجعل فترات رئاسة الوزراء ليست طويلة.

ويقول: "ثمة تركيز من قبل الناخبين والسياسيين على قادة الأحزاب، أكبر بكثير من تركيزهم على الحزب ككل، وهذا يعني أن الزعيم غالباً ما يكون مسؤولاً بشكل شخصي عن أي خطأ قد يحدث".