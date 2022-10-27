 محكمة المدققين الأوروبية: الاتحاد الأوروبي يحتاج لقواعد توظيف أكثر صرامة - بوابة الشروق
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محكمة المدققين الأوروبية: الاتحاد الأوروبي يحتاج لقواعد توظيف أكثر صرامة

بروكسل - د ب أ
نشر في: الخميس 27 أكتوبر 2022 - 3:10 م | آخر تحديث: الخميس 27 أكتوبر 2022 - 3:10 م

قالت محكمة المدققين الأوروبية التابعة للاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، إنه يجب تشديد قواعد التوظيف في وكالات الاتحاد للحد من خطر تضارب المصالح.

وقال كبير المدققين ريمانتاس سادزيوز، في بيان، إن وكالات ونواب الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى "التصدي للأبواب الدوارة المحتملة بشكل أكثر صرامة" عندما ينضم كبار الموظفين إلى القطاع الخاص للعمل.

وذكرت محكمة المدققين الأوروبية أن التقارير السابقة أكدت كثيرا على الخطر الذي تشكله تلك الممارسة على نزاهة الكيانات الرقابية للمصارف والأسواق المالية وشركات التأمين.

وقالت محكمة المدققين الأوروبية إن مصطلح "الأبواب الدوارة" ينطبق على الأشخاص الذين يغادرون الخدمة المدنية للاتحاد الأوروبي لشغل مناصب في القطاع الخاص المتعلق بأنشطتهم السابقة.


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