إبراهيم عيسى: السماح بعودة الإخوان بمثابة خروج الثعبان من جحره

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن خروج الإسلام السياسي هو بداية الحل الحضاري لمصر والسماح بعودة الإخوان من بياتها الشتوي بمثابة خروج الثعبان من جحره، قائلا: "تيار الإسلام السياسي خارج الإطار الوطني".

وأشار الاعلامي ابراهيم عيسى، في تعليق ببرنامج "حديث القاهرة"، على قناة القاهرة والناس، مساء الأربعاء، إلى أن كل محاولات الاخوان للحشد والدعوة للتظاهر في 11 نوفمبر القادمة فاشلة من البداية ودعوات مُحَبطة، معلقا: "لن يحدث أي شيء في 11 نوفمبر ولا خمس أفراد هيتظاهروا ولن تشهد مصر أي نوع من الاحتجاج وذلك يقين واستبصار مغرور مني".

وتابع: "دعوة 11 نوفمبر فاشلة ومجهضة من اللحظة الاولى وهي عموما بتعمل صخب على الانترنت فقط، والاخوان تيار تخريبي وجماعة منفصلة عن واقعها ومجتمعها وتتمتع بالغباوة والبلاهة وانفصام على الواقع وانكار الحقيقية وهم دلوقتي مراهنين على حالة احباط في الشارع بسبب الازمة الاقتصادية".