الثقافة الجماهيرية ضمن التجارب الأفضل فى تاريخنا الثقافي الحديث

إعجابنا بالأدب اللاتيني نظرا لظروف التشابه وعوامل التلاقي مع أحوالهم

«قالت ضحى» من أقرب الأعمال إلى قلبي .. وأحب القراءة لكُتاب جيلى

عبدالله السناوي: لا يضاهيه قامة أخرى لأى أديب عربى آخر على قيد الحياة





على مدار السنوات الماضية، لم يعتد الروائي والقاص الكبير والرائد بهاء طاهر الخروج لفترات طويلة عن صمته، حيث اختار لنفسه حالة من العزلة الإجبارية، التي لم تفصله رغم ذلك عما يدور حوله ولم تمنعه من التقاطع مع مجريات مايستجد في نطاق مصر والوطن العربي، وهو مانتلمسه في مرات ظهوره وتصريحاته الأخيره وتقييمه للعالم من حوله أدبيا وسياسيا واجتماعيا.



ويتلاحظ على الدوام من خلال المقابلات والحوارات التي أجراها بهاء طاهر، أنك بصدد ملاقاة أفكار أحد أهم أعمدة عالم الأدب والثقافة العربية، دوما ماتحيط الأسئلة المغلفة بحالة من الترقب كل من يتصدى لإجراء حوار قيم مع بهاء طاهر، فالأسئلة والإجابات ستتراوح بين صحفي وأديب أيقوني يرمز لجيل الستينات المؤثر والإيجابي في تاريخ الحركة الأدبية المصرية، حيث تستقي الرؤى والأطروحات من عوالم طاهر التي أبحر فيها بين الكتابة والفن والإبداع والسياسة والاحوال العامة.



عبر حواراته المختلفة لم يبخل بهاء طاهر على القارئ بذكر الملامح التي شكلت بداية رحلته الثرية، وذلك حينما ذكر في أحد المقابلات الصحفية بالعام 2019، أنه قد تأثر في مشواره الأدبي، بما عاينه في تربيته ونشأته، وأنه لايمكن أن يخلو كتاب أو مؤلف له إلا ويحتوى على جزء من حياته وحصاد من تجاربه، وأحداث وتفاعلات عاصرها بنفسه، وذلك قبل أن يتطرق إلى صلب عملية الإبداع نفسها، وطريقته في الكتابة، حيث صرح بأن "الكتابة تأخذ فترة كبيرة فى ذهنى، لأننى أفكر فى العمل قبل البدء فى الكتابة".



وعن اشتباكه مع الواقع السياسي في حقبة الستينات تحديدا، ذكر بهاء طاهر في مقابلة تليفزيونية بالعام 2016، مع الإعلامي مجدي الجلاد، أن ماحدث في العام 1967 يمكن ان نطلق عليه "انكسار الحلم"، وأنه رغم مجريات الأمور التي سارت عكس أحلام الناس وقتها، إلا ان تلك الأحداث من وجهة نظر بهاء طاهر أدت فيما بعد إلى حالة من "استفزاز روح التحدي" داخل جموع الشعب المصري وحالة من رفض الهزيمة والاستسلام.



وعن أسلوبه المفضل في الكتابة والسرد والقالب الذي يهواه بهاء طاهر في نسج خيوط إبداعه، فقد أكد على أنه يفضل أن تحمل كتاباته طابع فلسفي ونهاية مفتوحة، فهو يميل إلى هذا الأسلوب، قائلا: أريد أن أقدم عملًا إبداعيًا حقيقيًا للقارئ ذا رسالة وهدف.



وبسؤال طاهر حينها عن أحب الأعمال إلى قلبه، أجاب بأنها رواية «قالت ضحى»، التى لم تحصل على التقدير الكافى الذى تستحقه، فهى على الرغم من أنه أحبها كثيرًا، إلا أنه لم يلمس ذات القدر من التقدير من جانب عموم القراء، إلا انها إجمالا من أحب الأعمال إلى قلبه.



وبالمضي قدما على أجنحة أفكار بهاء طاهر وتقييماته، فإنه قد ذكر في مقابلة أخرى جرت معه مؤخرا، مايتعلق بالكتاب اللذين يفضلهم ويقعوا في نطاق إعجابه وتقديره الشديدين، حيث ذكر: كنت أحرص على مطالعة أعمال أبناء الجنوب، وأقدم لهم النصائح، وعامة أى كاتب- صعيدى كان أو لا- يرسل لى عمله أقرأه وأقول رأيى فيه بصراحة، لكن الكاتبين أشرف الخمايسى وأدهم العبودى تحديدًا أسعد عند رؤية أعمالهما.



وواصل بعدها: أحب كذلك القراءة لكُتاب جيلى، ومنهم الأستاذ الكبير محمد البساطى، والمبدع صنع الله إبراهيم، وفى النقد أحب صبرى حافظ وإدوارد الخراط وعلى الراعى، وفى الشعر صلاح عبدالصبور وأحمد عبدالمعطى حجازى وفاروق شوشة ومحمود درويش، وفى الرواية الحديثة محمد توفيق.

وعن تفضيلات المصريين للمدرسة اللاتينية في القراءة، وهوس القارئ العربي بأسماء كجابرييل جارسيا ماركيز، أجاب خلال لقاء تليفزيوني مع الكاتب عبدالله الدسوقي رشدي بأن تشابه ظروف السرد والحكي وتفاصيل أمريكا اللاتينية بطبيعة الأجواء في منطقتنا أو وطننا، وعوامل التشابه التي عبر عنها كتاب أمريكا اللاتينية بصدق والتي تماست مع ظروفنا ومعطياتنا وأحوالنا.



ولكن واصل بعدها طاهر: "معدلات القراءة غير جيدة، وفى تراجع مستمر"، هكذا أطلق حكمه في أحد الحوارات التي جرت معه في العام 2019، وذلك وعند سؤاله عن الوضع الثقافي المصري وكان رده: الوضع الثقافى فى البلد غير جيد، لأن الإبداع لا يلقى التقدير المستحق، وأرى أن السبب فى ذلك هو معاناة وزارة الثقافة من «بيروقراطية» كبيرة وسوء إدارة، بجانب ضعف الاهتمام الحقيقى بالمثقفين والمبدعين.



وعطفا على الرد السابق، ولكن في مقابله معه بالعام 2016، عند الاستفسار منه عن الآلية الأكثر إفادة لإعادة تأهيل المواطن وإعداده ثقافيا فى رأيه، أجاب بأن الأمر بسيط للغاية، على الدولة التفكير قليلا فى أدوات تطوير التعليم ومحو الأمية، وبعدها يأتى دور التثقيف بأيدى أهل الثقافة فى بلادنا، وذلك عبر إعادة تجارب رائعة مثل تجربة الثقافة الجماهيرية فى تاريخنا الحديث، والتى كانت تجوب الأقاليم فى عهد وزير الثقافة الأسبق، ثروت عكاشة، واستطاعت أن تحقق نقلة فعلية، لكن لم تستمر طويلا للأسف، فالبيروقراطية أوقفت هذه الخطوة وقضت عليها، لكن من الممكن أن تستأنف هذه التجربة من خلال نشر القوافل الثقافية، لكى يحدث التغيير المنشود فى كل أنحاء مصر.



واستطرد طاهر بعدها: أرى أن الثقافة الجماهيرية أهم فروع الوزارة، لكن آليات تفعيلها للأسف تخضع لميزانية الوزارة، ولأنها غير كافية بالأساس فشلت الوزارات المتعاقبة فى تحقيقها، وآخر من فعلها كما قلت ثروت عكاشة، فالرجل كان يملك رؤية وأدوات مكنته من نشرها فى ربوع مصر، وأنشأ مؤسسات ثقافية قائمة إلى الآن، وساهمت فى بلورة ثقافة المجتمع، لكن للأسف «مش هنخلق ثروت عكاشة تانى».

وعلى صعيد إحداث أي تغيير إيجابي ملموس في المشهد الثقافي المصري، تطرق الصحفيون مع بهاء طاهر في آخر حواراته إلى مصير وحال قصر الثقافة الذي يحمل إسمه في الأقصر، فأجاب بأنه يتوجه إليه كل فترة عند زيارته لمدينة الأقصر، قائلا: رصدت مبلغًا من المال يخصص كجائزة للمبدعين هناك، والقصر به نشاطات وفعاليات، لكننى أتمنى تطويرها واستحداث نشاطات وفعاليات أخرى، والاهتمام بصورة أكبر بالمثقف الصعيدى، وتخصيص ميزانية أكبر له.



وبالولوج إلى مناطق وتفضيلات خاصة في حياة "بهاء طاهر"، التي تبتعد عن المساحات التقليدية للحديث عن السرد والإبداع الأدبي، فبسؤاله مؤخرا عن أهمية الموسيقى في حياته، ومدى شغفه بكرة القدم، أجاب مبتسما في أحد المقابلات: لا أحب الكرة، لكن أنا أهلاوى!!، ربما بالفطرة أو لأنى عضو بالنادى نفسه منذ 30 عاما، ومن أولى القصص فى حياتى، واحدة اسمها «المظاهرة» نشرت فى سبعينيات القرن الماضى، وكانت عن كرة القدم، وقلت رأيى فى هذه النقطة بكل صراحة، أنا لا أحب الكرة ولا أتابع الدورى المحلى أو الدوريات الأجنبية.



وذلك قبل أن يتحدث بشغف عن الموسيقى، قائلا: أنا أعشق الكلاسيكية منها، وأستمع لها بشكل دائم وأساسى، وأتذكر أنى كنت أذهب فى شبابى إلى مكتبة الفن فى شارع قصر النيل، وأكتب للمسؤول عن المكتبة فى ورقة صغيرة اسم المقطوعة التى أريد أن أسمعها أولا، وبعدها أجلس أقرأ كتبا فنية وأنا أستمع للمقطوعة وسط تماثيل محمود مختار، كما أجلس بجوار الراديو مساء كل يوم للاستماع لحفلة الست «أم كلثوم»، على إذاعة الأغانى الساعة 11 مساء، فأنا من عشاقها ولا يمضى يومى دونها أبدا، فضلا عن الاستماع إلى مقطوعات فرقة الموسيقى العربية، وملوك التواشيح والتلاوة، وأحب الشيخ محمد رفعت والمنشد ياسين التهامى.



وبإعمال النظرة السريعة على أبرز ما أجاب عنه بهاء طاهر الذي يحتفي الوسط الأدبي والثقافي كله بحلول ميلاده الـ 87، يصدق فيه قول الكاتب الكبير عبدالله السناوي أنه: من فرط التواضع فى كلماته وتصرفاته يلحُّ عليك السؤال مرة بعد أخرى: هل يدرك هذا الرجل أن قامته لا تضاهيها قامة أخرى لأى أديب عربى آخر على قيد الحياة؟



ففي مقاله المعنون بـ"زيارة إلى بهاء طاهر"، في جريدة الشروق يناير مطلع العام الماضي، قال الكاتب الكبير عبدالله السناوي عن طاهر: يتحدث بصوت يكاد لا يسمع، يستملح السخريات المصرية ويرويها وهو يغالب ضحكه حتى فى شدة مرضه، يكتب بقلم رصاص رواياته وقصصه القصيرة قبل أن يعيد كتابتها من جديد مرة بعد أخرى حتى يستريح لما كتب ويرى أنه يستحق أن يطالعه القارئ ثم لا يظهر عليه أنه قد أودع لتوه المكتبة العربية شيئا يستحق أن ينفش ريشه كطاووس.



وواصل السناوي فيما يشبه الكشف الكلي عن شخصية بهاء طاهر التي ظهرت في مقابلاته وحواراته ومرات ظهوره القليلة: لا يخفى تأثره بنهج اثنين من أساتذته: «نجيب محفوظ» و«يحيى حقى»، فالأول وهو سيد الرواية العربية يمشى فى الشوارع ويجلس على المقاهى ويحتضن شباب الأدباء، يسمع بأكثر مما يتكلم بينما كل كلمة منه تحفظها ذاكرة مستمعيه وتخلد فى المرويات الشفاهية.. والثانى هو واحد من أهم الأدباء المصريين فى القرن العشرين، لكنه لم يكن مغرما بالأضواء ويفضل أن يكتب فى المجلات الأقل انتشارا إذا ما كانت أكثر جدية.

لنختتم بما ذهب إليه السناوي عن بهاء طاهر بقوله: «بهاء» لا يخفى أمراضه ولا يتستر على آلامه، لا تستهويه السياسة بمعناها الحزبى أو المباشر لكنه لا يتورع عن المشاركة فى أى عمل وطنى، ملتزما بفكرة جوهرية تسكنه عنوانها: «مسئولية المثقف».