 منير فخري عبد النور: المؤتمر الاقتصادي نجح لأنه حوار حقيقي وصادق من الطرفين - بوابة الشروق
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منير فخري عبد النور: المؤتمر الاقتصادي نجح لأنه حوار حقيقي وصادق من الطرفين

خالد حسام الدين
نشر في: الخميس 27 أكتوبر 2022 - 6:22 ص | آخر تحديث: الخميس 27 أكتوبر 2022 - 6:22 ص

قال الدكتور منير فخري عبد النور، وزير الصناعة والتجارة السابق، عن سعاته بانعقاد المؤتمر الاقتصادي، إن لديه انطباع طيب منذ أول لحظة لدخوله المؤتمر الاقتصادي، مؤكدا أن المؤتمر كان يضم كوكبة كبيرة من خبراء ورجال الاقتصاد بعيدون عن الحكومة ومشاركتهم كانت قيمة وإضافة جيدة، متمنيا أن يكون الحوار الوطني على نفس مستوى المؤتمر الاقتصادي.

وأوضح الدكتور منير فخري عبد النور، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، على قناة القاهرة والناس، أن أداء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وعرضه للموقف الاقتصادي لمصر على مدار 50 عامًا كان موفقًا، مؤكدًا أن المؤتمر الاقتصادي كان ناجحًا لأنه حوار حقيقي صادق أمين من الطرفين.

وتابع: "الحكومة كانت حريصة على الاستماع لكل الآراء خلال جلسات المؤتمر، وما حدث في المؤتمر الاقتصادي هو تحدي للحكومة والمجتمع في تقبل الآراء المختلفة، بالإضافة إلى الموضوعية والجرأة في تقديم النقد للمصلحة العامة"، مشيرًا إلى أن أغلب الحاضرين للمؤتمر من المستثمرين ورجال الأعمال ممن لديهم مصلحة مباشرة في الاستماع لحوار صادق وأمين من المشاركين.

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