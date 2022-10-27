ألمانيا: تراجع طفيف في عدد المحالين للتقاعد خلال 2021

تراجعت نسبة المحالين للتقاعد المبكر في ألمانيا بشكل طفيف العام الماضي.

وأعلن اتحاد مؤسسات تأمين التقاعد الألماني في برلين، اليوم الأربعاء، استنادا إلى إحصائيته التي نشرها، أن عدد المحالين للتقاعد وصل العام الماضي إلى 858 ألف شخص، منهم 5ر24% (212 ألفا و616) أحيلوا إلى التقاعد مبكرا.

وكان إجمالي عدد المحالين للتقاعد في 2020 وصل إلى 829 ألف شخص منهم 4ر23% (193 ألف و839 شخصا) أحيلوا التقاعد مبكرا.

وقال متحدث باسم اتحاد مؤسسات تأمين المعاشات إن عدد المحالين الجدد للمعاش آخذ في الارتفاع بشكل مستمر بسبب ارتفاع أعداد المواليد في سنوات معينة.

وأشار المتحدث إلى أن نسبة المحالين إلى التقاعد مبكرا ارتفعت "بشكل ضئيل" بين عامي 2020 و 2021.

ويُطْلَق على التقاعد المبكر تقاعد بخصومات حيث يلزم القانون الشخص الراغب في التقاعد قبل السن القانونية المعتادة بقبول خصومات في راتبه التقاعدي، وتبلغ نسبة الخصم 3ر0% شهريا أو 6ر3% سنويا.