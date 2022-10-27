 التحقيق مع فايزر بإيطاليا بزعم التهرب من الضرائب - بوابة الشروق
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التحقيق مع فايزر بإيطاليا بزعم التهرب من الضرائب

شركة فايزر - ارشيفية
شركة فايزر - ارشيفية
د ب أ
نشر في: الخميس 27 أكتوبر 2022 - 2:21 ص | آخر تحديث: الخميس 27 أكتوبر 2022 - 2:21 ص

تخضع شركة فايرز لتحقيق إيطالي بزعم قيامها بإخفاء أرباح لا تقل عن 2ر1مليار يورو(2ر1مليار دولار ) من خلال نقل أموال إلى وحدات في دول أخرى،بحسب مصادر مطلعة على سير التحقيق.

وقالت المصادر ،التي طلبت عدم ذكر هويتها لدواعي سرية المعلومات، إن شرطة الأموال الإيطالية تزعم أن وحدة شركة فايزر الكائنة خارج روما، فايرز إيطاليا سرل، نقلت فائض رأس مال إلى شركات تابعة في الولايات المتحدة وهولندا لتجنب سداد ضرائب على الأرباح يمكن أن تصل نسبتها إلى 26%،حسبما ذكرت اليوم الأربعاء وكالة بلومبرج للأنباء.

ولايعني التحقيق الذي تجريه شرطة الأموال الإيطالية بالضرورة أن شركة فايزر متورطة في مخالفات.

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