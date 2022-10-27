بوتين: روسيا لا تعتبر نفسها عدوا للغرب

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن موسكو لا تعتبر نفسها عدوا للغرب على الرغم من الصراع المستمر بين الجانبين.

وقال بوتين -في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية-: "في الظروف الحالية للصراع الوحشي، سأقول بعض الأشياء بشكل صريح، إن روسيا كحضارة مستقلة مكتفية ذاتيا، لم تفكر قط ولا تعتبر نفسها عدوا للغرب".

وأضاف أن النظام العالمي الجديد يجب أن يقوم على أساس القانون وأن يكون حرا وعادلا.. موضحا:"أولا وقبل كل شيء، نعتقد أن النظام العالمي الجديد يجب أن يقوم على أساس القانون، وأن يكون حرا، وأصليا، وعادلا، ويجب أن يصبح الاقتصاد العالمي والتجارة أكثر عدلا".

وأشار بوتين إلى أن الدول الغربية لن تتمكن من تجنب الحوار مع روسيا، مضيفا أن موسكو أرسلت مقترحات إلى الغرب في ديسمبر من العام الماضي لبناء الثقة والأمن الجماعي، لكنها مرة أخرى "تم تجاهلها".

وأكد أن الأزمة الدولية قد اكتسبت أبعادا عالمية وأثرت بالفعل على الجميع.. مشيرا إلى أن "أمام الإنسانية الآن خياران للاختيار من بينهما: الاستمرار في تراكم عبء المشاكل التي ستسحق الجميع حتما، أو محاولة إيجاد حلول معا".

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن، في 24 فبراير الماضي، شن عملية عسكرية ضد أهداف في أوكرانيا بهدف حماية سكان منطقة دونباس، الأمر الذي دفع العديد من دول الغرب والولايات المتحدة لفرض عقوبات اقتصادية ضخمة ضد روسيا.