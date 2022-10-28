انخفاض عدد أسِرة المستشفيات الأمريكية لمرضى كورونا إلى 27 ألفا و162 سريرا

أعلنت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية، أن عدد أسرة المستشفيات التي يشغلها مرضى فيروس كورونا الذين جاءت نتيجة اختباراتهم إيجابية، بلغ 27 ألفا و162 سريرا في 26 أكتوبر، مقارنة بـ27 ألفا و637 سريرا في اليوم السابق له.

وانخفض معدل نقل المرضى إلى المستشفيات إلى 9ر3% من 0ر4%، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.

وشملت هذه الأعداد، المرضي الذين تم نقلهم للمستشفيات بحالات غير مرض كوفيد.

وسجلت ولاية مين أعلى نسبة إشغال لأسرة مرضى كوفيد-19 الذين ثبت إيجابية إصابتهم بنسبة 3ر8 % تلتها ولاية نورث كارولينا بنسبة 2ر7%.

كما سجلت ولاية نيويورك أعلى عدد من الأسرة التي يشغلها مرضى مصابون بكوفيد-19، وهو 2540 سريرا، تلتها كاليفورنيا بـ1957 سريرا.