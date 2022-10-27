وزير القوى العاملة يلتقى سفير مصر في البرتغال للتنسيق في ملفات العمل

شحاتة : جاهزون للتعاون ولإرسال عمالة مصرية لمهن يحتاجها سوق العمل البرتغالي

أكد حسن شحاتة وزير القوى العاملة، جاهزية الوزارة للتعاون مع الجهات المختصة في دولة البرتغال، وتوفير فرص عمل لعمالة مصرية مدربة لمهن يحتاجها سوق العمل البرتغالية.

وأوضح شحاتة، خلال لقائه اليوم الخميس، السفير وائل النجار سفير مصر لدى دولة البرتغال قبل استلام مهام عمله، لبحث سبل توفير سوق عمل جديدة للعمالة المصرية بالبرتغال، أن وزارة القوى العاملة تضع ملف التدريب والتشغيل على رأس أولوياتها في إطار سياسات الدولة المصرية نحو فتح آفاق جديدة وتعاون مع بلدان خارجية خاصة في ملف فرص العمل.

وأضاف أن الوزارة لديها كل الآليات الخاصة بالتنسيق من أجل رعاية وحماية العمالة المصرية الراغبة للعمل بالخارج.

ومن جهته، أكد وائل النجار سفير مصر لدى دولة البرتغال، على عمق العلاقات المصرية البرتغالية في مختلف المجالات، منوها بأن الدولتين سيقومان بتوقيع مذكرة تفاهم قريبا للتعاون وفتح سوق عمل جديد للعمالة المصرية في قطاعات (الزراعة – السياحة – والتشييد والبناء).