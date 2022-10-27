إليوت: لا توجد كلمات شكر لصلاح

أشاد هارفي إليوت لاعب ليفربول الإنجليزي بزميله محمد صلاح، نجم الفريق عقب انتهاء مباراة الفريق أمام أياكس أمستردام، والتي أقُيمت ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

وقال إليوت في تصريحات عقب نهاية المباراة إنه يوجه الشكر لصلاح لصناعته الهدف الثالث للريدز الذي سجله بعد استلامه تمريره منه، واصفا أنه لا يوجد كلمات إشادة بدرجه كافية لصلاح لأنه يقوم بالمساعدة دائما.

وأضاف:" سعيد بتواجد محمد صلاح معنا".

وتحدث إليوت عن المباراة حيث أوضح اللاعب أنه عند المجيء إلى ملعب يوهان كرويف الفرص تكون محدودة، لكن ليفربول لعب بشكل جيد وكانت مباراة جيدة طوال الوقت.

وأتم:" يحتاج المهاجمون إلى التخلص من الأخطاء وعدم الإسهاب فيها كثيرًا وهو ما فعله نونيز، ولقد حاولت فقط التسديد بدقة خلال الهدف الذي أحرزته، الأمر يتعلق فقط بالحصول على تلك الدقة، ساقي اليمنى ليست فقط للوقوف".