رئيس القومي للمرأة: بعض مشاهد مسلسل فاتن أمل حربي صُورت في مكتبي

أشادت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، بمسلسل "فاتن أمل حربي"، الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي، من بطولة نيللي كريم وتأليف الكاتب إبراهيم عيسى.

وقالت خلال حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم منى الشاذلي"، على قناة "cbc"، إن المسلسل طرح القضية بشكل إنساني للغاية أمام المجتمع.

وأضافت: "حبيت المسلسل جدا وصوروا بعض المشاهد عندنا في المجلس، وتحديدا في مكتبي.. كنت سعيدة جدا بطرح القضية في عمل درامي مكتوب بهذه الحنكة.. والتمثيل كان أكثر من رائع"، مشيرة إلى أن المسلسل أوصل القضية بطريقة إنسانية للمجتمع كله.

وتابعت: "إحنا من أول (أريد حلا) وحتى الآن بنتناقش في نفس الحاجة.. كل ما ننسى الإنسانية بتاعت قضايا وقوانين وإجراءات الأحوال الشخصية كل ما نبقى بنفقد إنسانيتنا في التعامل داخل الأسرة.. ومش عاوزين شبابنا يطلع خايف من الزواج ومن بناء شراكة أسرية".

وأكدت أن المرأة لا تطالب بالاستقواء على الرجل، وأكملت: "في ناس قد يتسرب لها إحساس إن في رغبة لاستقواء الستات على الرجالة.. لا طبعا.. طب اللي شوفناه في (فاتن أمل حربي) ده استقواء؟ هي مطالبتش بحاجة غير حق بناتها.. فين الحق في استخدام القانون لإذلالها!! إن الأب يذل زوجته ويسيب أولاده بدون نفقة ده غياب تام للإنسانية".