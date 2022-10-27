رئيس الاتحاد الآسيوي: منتخب السعودية لديه التصميم للظهور بشكل مشرف بكأس العالم

استقبل الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للعبة (فيفا)، اليوم الخميس، في العاصمة الماليزية كوالالمبور، ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم وإبراهيم القاسم، أمين عام الاتحاد.

ووجه آل خليفة التهنئة للاتحاد السعودي لكرة القدم على الإنجازات المتواصلة التي حققتها اللعبة في السعودية، والتي كان آخرها فوز المنتخب السعودي بلقب كأس آسيا تحت 23 عاماً 2022 في أوزبكستان، بالإضافة للعروض المميزة للمنتخب (الأخضر) في كأس آسيا لكرة الصالات 2022 في الكويت، علاوة عن فوز نادي الهلال السعودي بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الرابعة في تاريخه.

وأعرب رئيس الاتحاد الآسيوي عن خالص تمنياته بالنجاح لمنتخب السعودية خلال مشاركته في كأس العالم 2022 في قطر، وأضاف: "المنتخب السعودي لكرة القدم يمتلك التصميم والإرادة من أجل الظهور بصورة مشرفة في كأس العالم بما يمتلكه من عناصر مميزة وما يحظى به من رعاية كبيرة ومحطات إعداد مثالية".

وشدد آل خليفة على أهمية العلاقات القوية مع الاتحاد السعودي لكرة القدم، ورحب بالتزام السعودية تجاه روح الوحدة والتضامن التي يرتكز عليها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في التعامل مع جميع الاتحادات الوطنية والإقليمية.

وأشار رئيس الاتحاد الآسيوي إلى أن روح الوحدة والتضامن تمثلت من خلال استضافة السعودية لمؤتمر الأمناء العامين في الاتحادات الوطنية والإقليمية 2022 في وقت سابق من العام الجاري.

من جهته، كشف ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن عميق تقديره إلى مبادرات الاتحاد القاري وبرامج مساعدة الاتحادات الوطنية والإقليمية، وأشاد بالدور الحيوي للشيخ سلمان في التفاعل مع الاتحادات الأعضاء عبر رؤية تركز على الوصول بكرة القدم الآسيوية إلى آفاق واسعة من التطور والنماء.