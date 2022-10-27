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وصل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، إلى العاصمة الجزائرية، استعدادا لانعقاد اجتماع وزار الخارجية المقرر بعد غد السبت، والمشاركة في القمة العربية المقررة مطلع نوفمبر المقبل.

وعقب وصوله حرص الأمين العام على عقد لقاء مع الوفد الإعلامي المرافق للأمامة العامة لجامعة الدول العربية، مشيدا بالمجهودات المبذولة من الوفد.

وفي لقائه حرص أبو الغيط على الاطمئنان على الوفد الاعلامى والصحفي والتقى بهم فى مقر أقامته فى الجزائر، مؤكدا حرصه على سلامتهم وتوفير بيئة عمل مريحة لتنفيذ مهامهم .

وأوضح الأمين العام خلال اللقاء أن تحري الدقة في تداول ونشر الأخبار يمثل ضرورة هامة للاستقرار، منوها أن الاجتهاد والاستمرار في العمل يمثلان ركيزتان أساسيتان في بلوغ النجاح على كافة الأصعدة.