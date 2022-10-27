 لبنان: اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل عمل تقني ليست له أبعاد سياسية - بوابة الشروق
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لبنان: اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل عمل تقني ليست له أبعاد سياسية

ميشال عون
ميشال عون
سارة أحمد
نشر في: الخميس 27 أكتوبر 2022 - 12:43 م | آخر تحديث: الخميس 27 أكتوبر 2022 - 12:43 م

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، منذ قليل، أن إنجاز ملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل عمل تقني ليست له أية أبعاد سياسية، وفقا لما نشرته شبكة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وزعم رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، في وقت سابق اليوم الخميس، أن لبنان اعترف بدولة إسرائيل في الاتفاق على الحدود البحرية.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي أوفير جندلمان، عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، صباح اليوم الخميس، إن «لابيد» صرح بأن «اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، يعزز ويحصن أمن إسرائيل وحرية عملها ضد حزب الله».

وأضاف، نقلًا عن رئيس الوزراء الإسرائيلي: «هذا إنجاز سياسي، لأنه ليس في كل يوم تعترف دولة معادية بدولة إسرائيل، من خلال اتفاق خطي، وأمام المجتمع الدولي أجمع».


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