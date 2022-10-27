الأمن العام اللبناني يؤمن عودة 511 نازحا سوريا

أعلنت المديرية العامة للأمن العام في لبنان، تأمين عودة 511 نازحاً سورياً بالتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبحضور مندوبيها.

وقالت المديرية العامـة للأمن العام، في بيان اليوم الخميس، إنها قامت "اعتباراً من صباح أمس الأربعاء بالتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبحضور مندوبيها بتأمين العودة الطوعية لـ511 نازحاً سورياً من مناطق مختلفة في لبنان إلى الأراضي السورية عبر مراكز المصنع (شرق لبنان)، العبودية (شمال لبنان) وعرسال (شرق لبنان) الحدودية".

وأشارت المديرية إلى مواكبة دوريات من المديرية العامة للأمن العام "النازحين الذين انطلقوا بواسطة حافلات أمنتها السلطات السورية لهذه الغاية وبواسطة آلياتهم الخاصة وآليات لبنانية مستأجرة من نقاط التجمع المحددة في طرابلس، والعبودية، والنبطية، وعاليه، والمصنع، وعرسال حتى الحدود اللبنانية - السورية".

ولفتت إلى أن "عدد المغادرين بلغ 511 نازحاً من أصل 751 كان مقرراً عودتهم، وهذا الفرق في عدد المغادرين يؤكد أن العودة هي طوعية بامتياز".

وجدّدت المديرية التأكيد "على استمرارية استقبال المراكز الحدودية البرية السوريين الراغبين بالعودة على أن تتم تسوية أوضاعهم مباشرةً للمغادرة على المعابر وفق الآلية الصادرة والمعمّمة والمعمول بها منذ عام 2018".

يذكر أن عدد النازحين السوريين في لبنان يبلغ حالياً مليونين و80 ألف نازح، ووضع الأمن العام اللبناني 17 مركز تسجيل للعودة الطوعية وبلغت أعداد الراغبين في العودة زهاء 500 ألف نازح، ويطالب لبنان بعودة النازحين السوريين إلى بلادهم عودةً آمنة وكريمة.