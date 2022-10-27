إدارة روسيا العسكرية تراقب هواتف سكان زابوريجيا

تبدأ الإدارة العسكرية في منطقة زابوريجيا التي تحتلها روسيا في جنوب أوكرانيا، عملية تفتيش عشوائية على هواتف السكان بحثا عن "أكاذيب".



وأعلن رئيس سلطة الاحتلال الروسي، فلاديمير روجوف، عن الخطة على منصة تليجرام اليوم الخميس، قائلا إن حالة الحرب في منطقة زابوريجيا، التي ضمتها موسكو في خطوة وصفت بغير القانونية، تسمح بإجراء "مراقبة عسكرية".



وقال روجوف إنه سيتم أيضا فحص الهواتف بحثا عن قنوات موالية لأوكرانيا، مضيفا أنه "سيتم أولا توجيه تحذير إلى الشخص إذا كان يتابع قنوات تنشر إشاعات وأخبارا كاذبة"



وقال روجوف إنه سيتم توقيع عقوبات خاصة بجرائم أخرى، مشيرا إلى "العواقب الجنائية المنتظرة للانتهاكات الخبيثة لقانون الوكلاء الأجانب".



واحتلت روسيا زابوريجيا بعد فترة وجيزة من بدء غزوها لأوكرانيا في 24 فبراير.