الداخلية التونسية تعلن إحباط تفجير إرهابي عن بعد

قالت وزارة الداخلية التونسية اليوم الخميس، إنها أحبطت مخططا لتفجير إرهابي عن بعد كان يستهدف دورية أمنية بمدينة سوسة.



وكشفت الوزارة في تفاصيل العملية بعد التحقيق مع المدبر الرئيسي لها وهو عنصر متشدد موال لتنظيم "داعش" المتطرف، أنه كان يعتزم تفجير عبوة ناسفة يتم التحكم فيها عن بعد.



وأوضحت الوزارة في بيان لها أنه بالتحقيق معه اعترف بنشاطه عبر أحد الأذرع الإعلامية التابعة لتنظيم "داعش" من خلال شبكات التخاطب المشفرة وإطلاعه من خلالها على كيفية صنع العبوات الناسفة والمتفجرة.



وبالإضافة إلى تخطيطه للقيام بالعملية المذكورة بعد رصده للدورية الأمنية، اعترف بسعيه للحصول على سلاح ناري لاستعماله في الغرض ذاته.



وضبطت وحدات مكافحة الإرهاب وفق بيان الوزارة، كمية من المواد الأولية المعدة لتصنيع العبوات الناسفة والمتفجرات بمحل سكنه وبندقية صيد وذخيرة خاصة بها، بالإضافة إلى مجموعات من المعدات الإلكترونية.



وفي آخر عملية أمنية ضد الإرهاب قتلت وحدات من الجيش التونسي ثلاثة مسلحين من تنظيم جند الخلافة في اشتباكات بجبال القصرين غربي تونس، في الثاني من سبتمبر الماضي.