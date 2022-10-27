رفع البنك المركزي التركي توقعاته للتضخم في نهاية العام بواقع خمس نقاط مئوية تقريبا، مستشهدا بارتفاع تكاليف الطاقة وغيرها من الواردات، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال محافظ البنك المركزي شهاب كافجي أوغلو إن تضخم أسعار المستهلك سوف تبلغ نحو 65.2% في نهاية 2022، بارتفاع عن توقعات البنك المركزي في يوليو التي بلغت 60.4%، وتتباطأ إلى 22.3% العام المقبل.

وقال كافجي أوغلو إن إعادة تكاليف الطاقة العالمية إلى حالتها الطبيعية من شأنها أن تساعد في تباطؤ ارتفاع الأسعار العام المقبل رغم أنه قال إنه سوف يخفض سعر الفائدة إلى معدل أقل من 10% ليتماشى مع طلبات الرئيس رجب طيب أردوغان.

وتسارع تضخم أسعار المستهلك إلى أكثر من 83% الشهر الماضي، وهو أعلى مستوى خلال أكثر من عقدين وأعلى 16 مرة من الهدف الرسمي التركي ونسبته 5%.