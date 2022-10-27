تحذير أمريكي من إمكانية حدوث هجوم إرهابي في جنوب أفريقيا السبت المقبل

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفادت السفارة الأمريكية في جنوب أفريقيا الأربعاء بأن الحكومة الأمريكية تلقت معلومات بأن إرهابيين قد يقدمون على تنفيذ هجوم يستهدف تجمعات كبيرة وموقعا غير محدد في منطقة ساندتون الكبرى في جوهانسبرج بجنوب أفريقيا بعد غد السبت.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه لم ترد أي معلومات إضافية بشأن توقيت أو أسلوب أو هدف الهجوم المحتمل.

يشار إلى أن جوهانسبرج هي المركز الاقتصادي لجنوب أفريقيا وأن منطقة ساندتون هي مكان مقرات كبرى الشركات في البلاد وأحد أغنى ضواحيها.

وقالت حكومة جنوب أفريقيا في بيان إنها أحيطت علما بالتحذير المتعلق بالإرهاب، مضيفة أن من مسؤولية قوات الأمن في جنوب أفريقيا ضمان شعور الأشخاص داخل البلاد بالأمان.

وأضافت: "يتم تقييم التهديدات بشكل مستمر ويتم التعامل معها لضمان سلامة الجميع. ستكون حكومة جنوب أفريقيا أول من يبلغ الشعب بأي تهديد وشيك، إذا دعت الحاجة إلى ذلك".