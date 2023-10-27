 وزير الدفاع التركي يلتقي نظيره النيجيري - بوابة الشروق
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وزير الدفاع التركي يلتقي نظيره النيجيري


نشر في: الجمعة 27 أكتوبر 2023 - 10:22 م | آخر تحديث: الجمعة 27 أكتوبر 2023 - 10:22 م

التقى يشار جولر، وزير الدفاع التركي، اليوم الجمعة، نظيره النيجيري محمد بادارو أبو بكر الذي يزور تركيا حاليا.

وذكر بيان لوزارة الدفاع التركية، أن الوزيرين بحثا، خلال اللقاء، المسائل الأمنية والدفاعية المشتركة بين البلدين.


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