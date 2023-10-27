ضبط شخص حاول غسل 110 ملايين جنيه حصيلة تجارة مخدرات

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة مطروح- لاتجاره وترويجه بالمواد المخدرة وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق قيامه بـ(شراء العقارات والمحلات التجارية والأراضى).



وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ110 ملايين جنيه تقريباً.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.