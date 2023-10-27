شرطة برلين تحظر مظاهرة ضد حرب غزة

حظرت شرطة برلين مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين ضد حرب غزة كان من المقرر تنظيمها مساء اليوم الجمعة، في ساحة "ألكسندر بلاتس" شرق العاصمة الألمانية.

وذكر بيان صحفي للشرطة قبل تنظيم مظاهرات مؤيدة للفلسطينيين وأخرى مؤيدة لإسرائيل، أنه تم فرض الحظر عقب "تقييم جميع الظروف والنتائج ودراسة جميع المصالح".

وأضافت الشرطة في البيان أن هناك خطرا من أن تنطوي فعالية اليوم الجمعة، على التحريض وهتافات معادية للسامية وتمجيد العنف، فضلا عن الترهيب والعنف. وتم حظر تنظيم أي فعالية بديلة أيضا حتى السادس من نوفمبر.

وسجلت جمعية "جيل فلسطين" المسيرة لدى السلطات على أن يشارك فيها 500 شخص في الساعة السادسة والنصف مساء بالتوقيت المحلى (1630 بتوقيت جرينتش) تحت شعار "أطفال برلين متضامنون مع أطفال غزة".

وجرى التخطيط لتنظيم عدة مسيرات مرتبطة بالصراع في المدينة في عطلة نهاية الأسبوع، حيث من المتوقع أن يشارك 500 شخص في تجمع تحت اسم "من أجل السلام في الشرق الأوسط" في الساعة 1400 مساء غد السبت عند بوابة براندنبورج بوسط المدينة.

وينظم 100 شخص مظاهرة للإعراب عن تضامنهم مع إسرائيل في الساعة 1500 مساء بالتوقيت المحلى بعد غد الأحد في ساحة "روزا- لوكسمبورج- بلاتس" القريبة من "ألكسندر بلاتس".