وزير الاقتصاد الألماني يؤكد حاجة تركيا للقيام بإصلاحات لجذب الاستثمارات الألمانية

قال روبرت هابيك نائب المستشار الألماني ووزير الاقتصاد خلال زيارته للعاصمة التركية أنقرة، اليوم الجمعة، إنه على تركيا القيام بإصلاحات اقتصادية لجذب المزيد من الاستثمارات من الشركات الألمانية.

وأضاف هابيك إنه على تركيا إصلاح نظامها القانوني وسيادة القانون ليس فقط لضمان حقوق الإنسان في البلاد ولكن أيضا لكي يستفيد الاقتصاد التركي من خلال جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وذكر هابيك "بالنسبة للشركة الجديدة تماما في هذه السوق (التركية) فإن السؤال المطروح يتعلق بنوع البيئة القانونية التي سنستثمر فيها بالفعل ... بالطبع أي نظام قضائي يتصرف بطريقة متعسفة في سياق معين ليس هو النظام الذي يدعو المرء للشعور بأنه مدعو للاستثمار فيه.. لكنه بشكل أساسي بمثابة دعوة للفساد".

وأشار الوزير الألماني إلى وجود عدة آلاف من الشركات الألمانية التي تعمل في تركيا، والتي تضغط سياسيا بشدة من أجل جذب المزيد من الاستثمارات. لكن رسالة هابيك لتركيا هي أنه يجب أن تكون حقوق الإنسان والمعايير البيئية جزءا من النقاش.

ورغم تلك التحديات المستمرة أشار استطلاع للرأي أجرته غرفة الصناعة التركية الألمانية وشمل حوالي 120 شركة ألمانية تعمل في تركيا إلى أن نحو ثلثي الشركات تعتبر وضعها في تركيا جيدا.