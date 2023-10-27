هولندا تطلق عملية إنشاء شبكة إمدادات وقود الهيدروجين

أطلقت هولندا رسميا اليوم الجمعة، عملية إنشاء شبكة إمداد وقود الهيدروجين في ميناء روتردام في حفل شارك فيه الملك الهولندي فيليم ألكسندر.

وأشاد وزير المناخ والطاقة الهولندي "روب جيتين" بالمشروع الدولي باعتباره خطوة مهمة على طريق إنشاء نظام طاقة صديق للمناخ في شمال غرب أوروبا. ومن المفترض أن تزود الشبكة المعتزمة المراكز الصناعية الكبيرة في هولندا وكذلك ألمانيا وبلجيكا بدءا من عام 2030.

وتقول الحكومة إن معظم ما يسمى بالهيدروجين "الأخضر" سيتم استيراده ثم توزيعه عبر ميناء روتردام ، الذي من المتوقع أن يصبح المركز الرئيسي للهيدروجين في أوروبا.

وباستخدام خطوط أنابيب الغاز الحالية بشكل كبير، سيتم تشغيل أول قسم بطول 30 كيلومترا من الشبكة التي تربط المركز الصناعي في بيرنيس في عام 2025.

وبحسب شركة الغاز المملوكة للدولة "جازيوني" التي تم تكليفها بالإشراف على البناء، ستبلغ تكلفة المشروع نحو 5ر1 مليار يورو (59ر1 مليار دولار).

وسيتم أيضا إنشاء مرافق الإنتاج، وكذلك مواقع تخزين الهيدروجين، والتي سيتم إنتاجها باستخدام تقنية التحليل الكهربائي. وهناك آمال في أن ما يسمى بالهيدروجين "الأخضر"، المنتج بالكهرباء المتجددة ، يمكن أن يساعد في عملية استبدال الوقود الأحفوري.