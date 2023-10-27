 جوجل توظف الذكاء الاصطناعي في تطبيق الملاحظات - بوابة الشروق
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جوجل توظف الذكاء الاصطناعي في تطبيق الملاحظات


نشر في: الجمعة 27 أكتوبر 2023 - 10:21 م | آخر تحديث: الجمعة 27 أكتوبر 2023 - 10:21 م

تعمل جوجل حاليا على تطوير مزايا ذكاء اصطناعي في تطبيق الملاحظات الخاص بها "كيب Keep"، ومنها ميزة القوائم السحرية "ماجيك ليستس Magic Lists" وتتيح الميزة الجديدة للمستخدمين إمكانية إدخال أمر نصي لإنشاء قائمة لأي موضوع أو خطة داخل التطبيق بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وتعرض جوجل إخلاء مسئولية ينص على أن عناصر القائمة المولدة بالذكاء الاصطناعي لا ينبغي اعتبارها "حقيقية"، وذلك حتى يتجنب المستخدمون الاعتماد على مخرجاتها في المهام الحرجة.

وكانت جوجل قد بدأت إتاحة أداة تدوين الملاحظات NotebookLM التي تعمل بالذكاء الاصطناعي للاختبار منذ عدة أشهر، حيث تتيح للمستخدمين إضافة مستندات ومصادر إليها، وبعدها يأتي دور الذكاء الاصطناعي في تحليل النصوص في المصادر لتوليد النصوص وتنفيذ مهام متعددة استنادا إليها، كالإجابة عن الأسئلة وتلخيص المستندات وتوليد الأفكار.


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