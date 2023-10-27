أمريكا تتهم مقاتلة صينية بالاقتراب بصورة «غير آمنة» من قاذفة قنابل

اقتربت مقاتلة صينية من قاذفة قنابل أمريكية طراز "بي- 52" فوق بحر الصين الجنوبي فيما وصفه الجيش الأمريكي بأنه مناورة خطرة.



وقالت قيادة القوات الأمريكية في منطقة المحيطين الهندي- الهادئ في ساعة متأخرة يوم الخميس إن قائد الطائرة الصينية، طراز "جيه- 11" ،حلق أسفل الطائرة الأمريكية وأمامها على مسافة حوالي ثلاثة أمتار "بأسلوب غير آمن وغير احترافي" و "أظهر إمكانيات ضعيفة في الطيران".



ونشر الجيش الأمريكي مقطعا مصورا يظهر اقتراب الطائرة المقاتلة من قاذفة القنابل. ووفقا للجيش الأمريكي وقع الحادث ليلا وفي ظل رؤية منخفضة "بأسلوب مناقض للقواعد والمعايير الدولية لسلامة الطيران".



ولطالما تبادلت الولايات المتحدة والصين الاتهامات بارتكاب سلوكيات خطيرة في البحر والجو في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.



وبحسب الولايات المتحدة، وقعت بالفعل أكثر من 180 من الحوادث المشابهة مع الجيش الصيني منذ خريف 2021.



وقال وزير الخارجية الصيني وانج يي يوم الخميس إن بكين تريد "خفض درجة سوء التفاهم وسوء التقدير"، مع الولايات المتحدة، وذلك قبل اجتماع مقرر مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن في واشنطن.



ونشر الطرفان مؤخرا صورا لوقائع مشابه مرارا. وعلى سبيل المثال، نشرت وزارة الدفاع الصينية مقطعا مصورا يظهر المدمرة الأمريكية "يو إس إس رالف جونسون" وهي تقطع الطريق على المدمرة الصينية "جيلين" بانعطاف شديد.



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن مقطع الفيديو يظهر أن المدمرة "يو إس إس رالف جونسون" قامت بمضايقة عن قرب ضد مجموعة مهام تابعة لجيش التحرير الشعبي تقوم بمهمة تدريبية اعتيادية في بحر الصين الجنوبي في 19 أغسطس الماضي.



وأضافت الصين أن المدمرة الأمريكية " قامت بعدة أعمال استفزازية مثل الانعطاف الحاد والسرعة وتخفيف السرعة بصورة مفاجئة، والاقتراب بصورة خطيرة من سفن البحرية الصينية" التي كانت على بعد 670 مترا.



وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية وو تشيان في مؤتمر صحفي اليوم الخميس إن الفيديو "يظهر أن الجانب الأمريكي هو المستفز والمجازف الحقيقي والذي يقوم بالتعطيل". وأضاف أن أفعال المدمرة الأمريكية" تعرض الأمن القومي للصين للخطر"، موضحا أن بلاده سوف " تتخذ جميع الإجراءات الضرورية لحماية السيادة الوطنية بحزم".