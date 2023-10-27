محافظ بني سويف ينيب رئيس مركز ومدينة الفشن لافتتاح مسجد التوبة بعد إحلاله وتجديده

أناب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، رئيس مركز ومدينة الفشن لافتتاح مسجد التوبة بزرابى دير الحديد بمدينة الفشن، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف التي تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لتطوير ورفع كفاءة وإنشاء المساجد.



وأقيمت شعائر صلاة الجمعة بالمسجد المقام على مساحة 220 مترا "إحلال وتجديد"، عبارة عن طابقين وبتكلفة 2.5 مليون جنيه "خطة الوزارة"، وذلك في حضور محمد بكري رئيس الوحدة المحلية، والنائب طه الناظر عضو مجلس النواب، وأحمد توفيق نائب رئيس المدينة، والشيخ عبدالحكيم أحمد مدير أوقاف الفشن، والشيخ أحمد رجب مفتش المنطقة، والشيخ أحمد حسن مفتش بندر الفشن، حيث ألقى خطبة الجمعة الشيخ عبدالحكيم أحمد نصر الله مدير إدارة الأوقاف بالفشن.





