مخاوف من ثوران بركاني بعد أن هزت آيسلندا آلاف الهزات الأرضية

يسعى مراقبو الزلازل في أيسلندا إلى التنبؤ بما إذا كانت سلسلة من الهزات الأرضية تشير إلى احتمال حدوث ثوران بركاني وشيك.

وقالت لوفيزا مجالار جوموندسدوتير، المتخصصة في الكوارث الطبيعية من هيئة الأرصاد الجوية الأيسلندية "فيدورستوفا" في تصريحات لإذاعة "آر يو فى" إنه تم تسجيل أكثر من 5500 هزة أرضية منذ ليلة الثلاثاء في شبه جزيرة ريكيانيس بالقرب من ريكيافيك العاصمة.

وأشارت سجلات الهيئة إلى أن إحدى الهزات الأخيرة بلغت قوتها نحو 4 درجات في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة، مما يجعلها ثاني أقوى الهزات في مجموعة الزلازل حتى الآن، بعد زلزال أمس الأول الأربعاء الذي بلغت قوته 4.5 درجة.