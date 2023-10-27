رئيسة شرطة برلين: الهجوم البري على غزة سيكون له تأثير على برلين

تتوقع رئيسة شرطة برلين، باربرا زلوفيك، تجدد التوترات في برلين مع بداية الهجوم البري الإسرائيلي المزمع على غزة.

وقالت زلوفيك في تصريحات لمحطة "آر بي بي" الألمانية الإذاعية اليوم الجمعة: "سيكون لهذا بالتأكيد تأثيرات، وبالطبع أيضا على برلين"، مضيفة أن الشرطة ستحاول تهدئة الوضع على نحو استباقي والتخطيط أيضا للمسار العملياتي.

ومنذ 7 أكتوبر الجاري، يقوم الجيش الإسرائيلي بقصف قطاع غزة ويستعد لهجوم بري. ونتيجة لذلك، خرجت مظاهرات متكررة من جانب الفلسطينيين وأنصارهم في الشوارع الألمانية، حيث احتفى بعض المشاركين بحماس.