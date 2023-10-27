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رئيسة شرطة برلين: الهجوم البري على غزة سيكون له تأثير على برلين

برلين - د ب أ
نشر في: الجمعة 27 أكتوبر 2023 - 11:24 ص | آخر تحديث: الجمعة 27 أكتوبر 2023 - 11:24 ص

تتوقع رئيسة شرطة برلين، باربرا زلوفيك، تجدد التوترات في برلين مع بداية الهجوم البري الإسرائيلي المزمع على غزة.

وقالت زلوفيك في تصريحات لمحطة "آر بي بي" الألمانية الإذاعية اليوم الجمعة: "سيكون لهذا بالتأكيد تأثيرات، وبالطبع أيضا على برلين"، مضيفة أن الشرطة ستحاول تهدئة الوضع على نحو استباقي والتخطيط أيضا للمسار العملياتي.

ومنذ 7 أكتوبر الجاري، يقوم الجيش الإسرائيلي بقصف قطاع غزة ويستعد لهجوم بري. ونتيجة لذلك، خرجت مظاهرات متكررة من جانب الفلسطينيين وأنصارهم في الشوارع الألمانية، حيث احتفى بعض المشاركين بحماس.


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