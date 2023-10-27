الرئاسة الفلسطينية: يجب وقف العدوان في غزة ومنع التهجير القسري

قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن «الرئاسة الفلسطينية لا تريد أن تتحول القضية الفلسطينية إلى إنسانية فقط وإلى لاجئين جدد».



وأضاف خلال تصريحات لفضائية «العربية»، اليوم الجمعة: «الجهود مستمرة على مستوى الجمعية العامة للأمم المتحدة للتصويت على مشروع قرار، نحن أمام معركة دولية؛ إما يقبل العالم بوقف إطلاق النار والعدوان أو يلتزم فقط بإدخال المواد التموينية والسولار».



وأشار إلى أن «موقف الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، كان واضحًا بأهمية وقف العدوان في غزة أولًا، ومنع التهجير ثانيًا، وإدخال المساعدات إلى القطاع المحاصر ثالثًا».



ولفت إلى أن السلطة الفلسطينية صاغت مع العرب البيان الذي سيعرض على الجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكدًا أنه «لا يمكن تجاهل القيادة الفلسطينية أو تمرير القضية من أي جهة، دون رضا منظمة التحرير الفلسطينية والشعب الفلسطيني».



وأكمل: «نحن بحاجة لثلثي الأصوات حتى نمرر المشروع الفلسطيني العربي؛ الذي تشارك كل الدول العربية في صياغته، يجب وقف العدوان على قطاع غزة فورًا، ثم الحديث عما نفعله فيما بعد ذلك».



ونوه أن «ما يحدث في قطاع غزة امتحان للعالم العربي، وكل من يحاول خدمة القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني».



وعن سبب بقاء «أبو مازن» في رام الله، عقب: «الرئيس قرر العودة إلى رام الله ولم يوافق على لقاء نظيره الأمريكي جو بايدن مع استمرار العدوان على غزة، وآخرها الجريمة التي أودت بحياة 500 مواطن فلسطيني في المستشفى المعمداني».