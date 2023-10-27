أمازون تطلق عيادتها الافتراضية للرعاية الصحية

أعلنت أمازون، أن عيادتها الافتراضية للرعاية الصحية Amazon Clinic قادرة الآن على معالجة المرضى المصابين بالسعال أو البرد أو الأنفلونزا.

ويمكن للعملاء الآن تحديد خيار "السعال والبرد والأنفلونزا" الجديد من قائمة "البحث عن علاج" في Amazon Clinic عبر الحاسوب أو الهاتف المحمول، وذلك للاطلاع على قائمة مقدمي الخدمات الصحية من بعد المتاحين ومقارنة الأسعار وأوقات الاستجابة.

ويتواصل المريض مع طبيب مرخص إما من خلال بوابة التراسل الآمنة أو مكالمة مرئية، وذلك بمجرد إكمال المستخدم لنموذج القبول الذي يوضح بالتفصيل الأعراض الحالية والتاريخ الصحي الأساسي.

ويقدم الطبيب بعد ذلك العلاج، الذي قد يشمل وصفة طبية يمكن صرفها من صيدلية أمازون أو صيدلية أخرى.

وأطلقت الشركة في شهر نوفمبر 2022 عيادتها الصحية بصفتها وسيلة لربط المستخدمين بمقدمي الرعاية الصحية. ولا تقدم Amazon Clinic خدمات الرعاية الصحية بنفسها، بل توفر بدلًا من ذلك منصة لربط شركاء التطبيب من بعد بالمستخدمين.