رئيس المجلس الأوروبي يحذر من التصعيد بعد ضربات أمريكية على سوريا

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جدد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل تحذيره من تصعيد إقليمي للحرب بين إسرائيل وغزة، في ظل تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

وقال ميشيل في بروكسل: "ندرك جميعا أن الوضع شديد الخطورة، على المنطقة وعلى العالم".

وكانت الولايات المتحدة نفذت غارات جوية استهدفت منشأتين مرتبطتين بالحرس الثوري الإيراني بشرق سوريا.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أمس الخميس في أعقاب سلسلة من الهجمات بطائرات بدون طيار وصواريخ ضد القوات الأمريكية في المنطقة، وفقا للموقع الرسمي للبنتاجون.

وأضاف ميشيل أن الاتحاد الأوروبي يحاول جاهدا تجنب "تصعيد إقليمي في ظل خطر من تدخل إيران بصورة مباشرة أو بالوكالة، مما سيزيد الوضع صعوبة".

ودعا قادة الاتحاد الأوروبي في إعلان مشترك يوم الخميس إلى عقد مؤتمر دولي للسلام خلال الشهور المقبلة.