تراجع غير مسبوق لمخزون المياه في السدود التونسية تحت وطأة الجفاف

كشفت وزارة الزراعة في تونس عن تراجع مخزون المياه في السدود إلى مستوى 24% من طاقة استيعابها الإجمالية، وهو أدنى مستوى تسجله تونس تحت وطأة الجفاف.

وقال وزير الزراعة والموارد المائية والصيد البحري عبد المنعم بلعاتي، إن الموارد المائية في تونس تشهد تراجعا لم يتم تسجيله من قبل، داعيا إلى "التعامل مع الوضع بحكمة وحرفية".

ومن بين 8 سنوات الأخيرة ضرب الجفاف تونس في 7 مواسم مع تسجيل فترات طويلة لانحباس الأمطار. ويحذر الخبراء من وضع أسوأ.

وتونس من بين أكثر البلدان المهددة بندرة المياه في منطقة البحر الأبيض المتوسط بسبب الاحتباس الحراري والاستنزاف الكبير للموارد المائية المتاحة.

وقال الوزير في بيان لوزارة الزراعة، إنه يتعين العمل على استغلال كل ما هو منبع للمياه يمكن إدخاله في نظام مياه الشرب، مبينا أنه يجري حاليا مراجعة المقاييس المتعلقة بالموائد الجوفية والمعتمدة في تراخيص حفر الآبار.

وأصدرت الحكومة قرارا منذ مارس الماضي باعتماد نظام الحصص في توزيع مياه الشرب عبر شبكة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه المملوكة للدولة، في مسعى للتقشف في استخدام المياه المتاحة.

ويحظر القرار الذي جرى التمديد فيه حتى إشعار آخر بعد أن كان محددا إلى نهاية سبتمبر الماضي، استخدام مياه الشرب في ري المساحات الزراعية ومحطات غسيل السيارات وفي تنظيف الساحات العامة. ويعاقب المخالفون بعقوبات تصل إلى الغرامة والسجن.