آبل تسد الفجوة مع سامسونج في مبيعات الهواتف الذكية

أغلقت شركة التكنولوجيا الأمريكية، "آبل"، مؤخرا الفجوة مع شركة "سامسونج" الرائدة في سوق الهواتف الذكية، في كوريا الجنوبية، طبقا لحسابات صادرة عن الخبراء، أمس الخميس.

وفي الربع الأخير، باعت شركة "سامسونج" 6ر59 مليون هاتف ذكي ، بينما باعت شركة "آبل"، 6ر53 مليون من هواتف "آيفون" طبقا لتقديرات شركة التحليل "آي.دي.سي" أمس الخميس. وبالتالي، تصل الحصص السوقية لأكبر اثنين من البائعين إلى 7ر19% و7ر17%.

وفي الربع الثاني، لا يزال هناك فارق بين شركتي "سامسونج" و"آبل" بحوالي أربع نقاط مئوية، طبقا لحسابات شركة "آي.دي.سي".

وكان العامل الحاسم للتطور في الربع السابق، تراجع مبيعات أجهزة سامسونج بواقع 4ر8%، على أساس سنوي، بينما باعت شركة "آبل"، أجهزة "آيفون" بنسبة أكبر بواقع 5ر2%، مقارنة بنفس الفترة في العام السابق.