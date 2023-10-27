آلاف الكلاب محظورة في المنازل البريطانية

تشير بيانات الحكومة البريطانية إلى أن هناك أكثر من ثلاثة آلاف كلب محظور، تعيش في منازل، في إنجلترا واسكتلندا وويلز.

وفي أعقاب طلب هيئة "حرية تداول المعلومات"، حصلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" على بيانات من وزارة البيئة والغذاء والشئون الريفية، أظهرت أن 3499 كلبا محظورا مسجلة لديها، من بينها 3316 في إنجلترا، حسب وكالة الأنباء البريطانية "بي.إيه.ميديا" اليوم الجمعة.

ومعظم الكلاب هي كلاب البيتبول، مع 149 كلبا محظورا، في ويلز و13 في اسكتلندا.

وحاليا في المملكة المتحدة، وفقا للوزارة، هناك 4 سلالات من الكلاب، مدرجة في القائمة المحظورة، بموجب قانون الكلاب المحظورة.

يذكر أنه في الشهر الماضي، بعد سلسلة من الهجمات، ذكر رئيس الوزراء ريشي سوناك أن الكلاب المتنمرة "إكس.إل"، سيتم إضافتها إلى قائمة قانون الكلاب الخطيرة، بحلول نهاية العام، واصفا السلالة بأنها "خطر على مجتمعنا".