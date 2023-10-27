البرلمان الهولندي يوافق على مشروع قانون لتقليص المزايا الضريبية للمغتربين

وافق مجلس النواب الهولندي، اليوم الجمعة، على مشروع قانون للحد من مزايا ضريبية للمغتربين تسمح باعفاء 30% من رواتبهم من ضريبة الدخل لمدة خمس سنوات من تاريخ بدء عملهم في البلاد.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء، أن الخطة المقترحة تخفض فترة إعفاء 30% من راتب المغترب من ضريبة الدخل إلى عشرين شهرا كحد أقصى، ثم إعفاء 20% من الراتب خلال الشهور العشرين التالية، ثم منح إعفاء لنسبة 10% من الراتب خلال عشرين شهرا أخرى.

وحصل مشروع القانون الذي تقدم به النائب الشعبوي بيتر أومتزيجت على موافقة مجلس النواب اليوم الجمعة، ومازال يتعين أن يحصل على موافقة مجلس الشيوخ قبل سريانه. ومن المقرر أن يطبق مشروع القانون اعتبارا من مطلع يناير 2024 في حالة الموافقة عليه.

وفرضت الحكومة الهولندية العام الماضي حدا أقصى لرواتب المغتربين التي يمكن أن تستفيد من اعفاءات ضريبة الدخل، وكانت قد خفضت في عام 2018 فترة الاعفاء من ضريبة الدخل من ثماني إلى خمس سنوات.

ونقلت بلومبرج عن أومتزيجت قوله الاسبوع الماضي إن هولندا تمنح المهاجرين "مزايا ضريبية هائلة"، مضيفا أن "ذلك يعني بشكل اساسي توجيه الدعوة لهم".