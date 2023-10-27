أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، حرص الدولة المستمر على عمارة وبناء المساجد وجهود وزارة الأوقاف الكبيرة والملموسة لنشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف، وكذا الجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية في تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد.

وذكرت بلبع فى بيان لها اليوم، انه افتتح مسجدين جديدين بمركزي حوش عيسى وأبو حمص بتكلفة إجمالية بلغت 3 ملايين و200 ألف جنيه وهي:

مسجد النور سعد حسين بقرية الجنبيهي بحوش عيسى على مساحة 81 مترا بتكلفة 800 ألف جنيه، ومسجد حسن الختام بقرية دسونس بأبو حمص على مساحة 300 متر بتكلفة 2 مليون و400 ألف جنيه.

وتناولت خطبة الجمعة اليوم، والتى جاءت تحت عنوان (سيناء المباركة "المكان والمكانة" أرض الخير والنماء والتضحية) أن سيناء أرض عظيمة مباركة، رُويت بدماء آبائنا وأجدادنا على مر التاريخ، وهي أرض الخير والنماء والتضحية، تلك الأرض المقدسة التي يحمل ترابها آثار أنبياء الله ورسله.

وتحدث القرآن الكريم عن سيناء العزيزة حديثا يدعو للتأمل، يؤكد أهميتها ومكانتها الدينية والتاريخية، حديثا يجعلنا نفكر مرات ومرات في ضرورة الحفاظ عليها والاهتمام بها، وتنميتها، واستثمار مواردها الطبيعية، ومعالمها السياحية: الدينية والطبيعية والعلاجية.