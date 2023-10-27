زعماء الاتحاد الأوروبي يواجهون مناقشات صعبة حول دعم أوكرانيا في قمة بروكسل

يواجه زعماء الاتحاد الأوروبي مناقشات صعبة، حول دعم أوكرانيا، التي تمزقها الحرب ويواجه اقتصادها تحديات بسبب العديد من الأزمات والهجرة، في اليوم الثاني من قمتهم في بروكسل.

وقالت رئيسة وزراء لاتفيا، إيفيكا سيلينا "يجب أن نظهر تحملنا في دعم أوكرانيا.. أوفينا بالوعود التي قطعناها من قبل".

غير أن قرارات ، بعيدة المدى ، حول الدعم العسكري والاقتصادي طويل المدى، غير متوقعة، نظرا لأن بعض دول الاتحاد الأوروبي، مثل المجر وسلوفاكيا، مترددة حتى الآن في إعطاء التزامات تمويل جديدة لكييف.

وقال رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، إن إقناع جميع دول الاتحاد الأوروبي الـ27، بالموافقة حتى نهاية العام، على ما يصل إلى 70 مليار يورو(9ر73 مليار دولار) من المساعدات الجديدة للاتحاد الأوروبي لأوكرانيا سيكون بمثابة "تدريب على الذكاء الجماعي".

ويبحث زعماء الاتحاد الأوروبي أيضا الإصلاح المثير للجدل لقواعد الديون والعجز المشتركة لدول الاتحاد الأوروبي التي تستخدم اليورو كعملة مشتركة.