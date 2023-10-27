الأوقاف: انطلاق 10 قوافل دعوية وافتتاح 10 مساجد

أطلقت وزارة الأوقاف اليوم الجمعة 27/ 10/ 2023، 10 قوافل دعوية، تشمل أداء خطبة الجمعة وعقد مقارئ قرآنية، والمشاركة في البرنامج التثقيفي للطفل.

وتشمل القوافل الدعوية، المحافظات التالية:

1- مديرية أوقاف المنيا (منشية الزعفرانة – أبو قرقاص)

2- مديرية أوقاف القليوبية (شبرا الخيمة)

3- مديرية أوقاف السويس (عتاقة)

4- مديرية أوقاف المنوفية ( كفر شبرا زنجي - الباجور)

5- مديرية أوقاف سوهاج (ساقتلة)

6- مديرية أوقاف قنـــا (أبو مناع)

7- مديرية أوقاف بني سويف (ببا)

8- مديرية أوقاف الشرقية (أبو حماد)

9- مديرية أوقاف دمياط (كفر الغاب – كفر سعد)

10- مديرية أوقاف الفيوم (سنورس).

وأشارت الوزارة في بيان اليوم، إلى أنه في إطار خطتها لإعمار بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى، تم افتتاح 10 مساجد اليوم الجمعة 27 / 10 / 2023م، منها 9 مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، ومسجد واحد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/ 7/ 2023 م حتى تاريخه 270 مسجدًا منها 200 مسجد جديد أو إحلالًا وتجديدًا، و70 مسجدًا صيانة وتطويرًا.

ونوهت إلى أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى 27/10/2023، وصل إلى 11292 مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو 15 مليارًا و165 مليون جنيه.