 إصابة عدة أشخاص جراء قصف روسي على مدينة خيرسون جنوبي أوكرانيا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إصابة عدة أشخاص جراء قصف روسي على مدينة خيرسون جنوبي أوكرانيا

د ب أ
نشر في: الجمعة 27 أكتوبر 2023 - 11:16 م | آخر تحديث: الجمعة 27 أكتوبر 2023 - 11:16 م

قال مسئولون محليون اليوم الجمعة، إن عدة أشخاص أصيبوا جراء قصف روسي على مدينة خيرسون بجنوبي أوكرانيا.

وكتب رئيس إدارة المدينة رومان مروتشكو على "تليجرام" أن أكثر من 10 مبان سكنية في وسط المدينة تضررت، وأصيب عدة أشخاص لم يتم حصر عددهم بعد، وتم إدخال شخص إلى المستشفى.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت المدينة قد تعرضت للقصف المدفعي أم بالصواريخ والطائرات بدون طيار، وبحسب ما ورد، فقد تم اعتراض طائرتين مقاتلتين روسيتي الصنع بدون طيار .

كما أبلغت منطقة ميكولايف المجاورة عن تعرضها للقصف. واعترض الدفاع الجوي الأوكراني بها، ثلاثة صواريخ موجهة من طراز " سى اتش-59" تم إطلاقها من الجو.


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