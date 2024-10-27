قائدا جيشي الأردن ولبنان يبحثان التنسيق المشترك وتطورات المنطقة

بحث قائدا الجيشين الأردني يوسف الحنيطي، واللبناني جوزيف عون، الأحد، التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات، إلى جانب التطورات الإقليمية والدولية.

جاء ذلك خلال لقائهما بمقر القيادة العامة للقوات المسلحة بالعاصمة الأردنية عمان، في إطار زيارة غير معلنة المدة، يجريها عون إلى المملكة، وفق بيان للجيش الأردني، وفق وكالة الأناضول.

وقال البيان إن الحنيطي بحث مع عون أوجه التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات، إضافةً إلى آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين.

ونقل البيان عن الحنيطي تأكيده أهمية الشراكة الاستراتيجية التي تربط البلدين، وضرورة تكثيف الجهود لتحقيق الأمن والسلم في المنطقة والإقليم.

من جانبه، أعرب قائد الجيش اللبناني عن تقديره للدور المحوري للمملكة، بقيادة الملك عبد الله الثاني، ودورها في دعم الجهود الإنسانية والإغاثية للجمهورية اللبنانية خلال الظروف الراهنة التي تمر بها.

وتتزامن الزيارة مع توسيع إسرائيل منذ 23 سبتمبر الماضي عدوانها على لبنان، ليشمل معظم مناطق البلاد بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية.

كما بدأت غزوا بريا في جنوبه، إثر اشتباكات مع حزب الله منذ 8 أكتوبر من العام الماضي.