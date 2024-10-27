إسرائيليون يتظاهرون في تل أبيب للمطالبة بالتوصل لاتفاق للإفراج عن الرهائن

تظاهر عدة مئات في إسرائيل اليوم السبت، من أجل التوصل إلى اتفاق للإفراج عن الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس في قطاع غزة.

وانتقد المتظاهرون في تل أبيب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتأخيره المفاوضات غير المباشرة لإنهاء الصراع مع حماس وإعادة الرهائن المتبقين، الذين تم أسرهم في هجمات 7 أكتوبر قبل أكثر من عام.

وسيلتقي ممثلون إسرائيليون غدا الأحد في الدوحة مع وسطاء من قطر والولايات المتحدة في أول مفاوضات تجرى منذ عدة أسابيع.

ومنذ فشل جولة المحادثات السابقة، وسعت إسرائيل هجماتها على حزب الله المدعوم من إيران، في لبنان، كما قتلت زعيم حماس يحيى السنوار.

ولا يزال يعتقد أن حماس تحتجز حوالي 100 رهينة، ولكن من غير الواضح عدد الرهائن الذين ما زالوا على قيد الحياة.