جماهير العين الإماراتي تحضر مباراة الأهلي بجواز السفر

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قال سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي إنه تمت مخاطبة السلطات المصرية للسماح لجماهير نادي العين الإماراتي بالدخول بموجب جواز السفر والإقامة.

وأشار المدير التنفيذي للأهلي إلى السلطات المصرية استجابت لطلب النادي الإماراتي، وتبذل جهودا كبيرة لتخرج المباراة بما يليق بالعلاقة الوطيدة التي تربط بين الناديين الشقيقين.

ويلتقي الأهلي مع العين الإماراتي مساء الثلاثاء على ستاد القاهرة في الدور الثاني لبطولة كأس القارات للأندية فيفا إنتر كونتينينتال.

وكان الفريق الإماراتي تأهل لمواجهة الأهلي بالفوز على أوكلاند سيتي النيوزلندي بنتيجة 2/6.